«НОВАТЭК» и «Атомфлот» собираются совместно строить ледоколы на СПГ

ПАО «НОВАТЭК» и ФГУП «Атомфлот» в присутствии министра энергетики России Александра Новака подписали соглашение о намерениях о строительстве и эксплуатации ледоколов на сжиженном природном газе (СПГ). В ходе Восточного экономического форума об этом сообщил первый заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Лев Феодосьев. По его словам, эти суда будут работать в Карском море и в Сабетте, обладая меньшей автономностью по сравнению с атомоходами.

Как пояснил Лев Феодосьев в беседе журналистами, речь идёт о планах по созданию совместного предприятия с «Атомфлотом» для оперирования ледоколами. Соглашением предусмотрено создание совместной рабочей группы по проработке данного вопроса, решение планируется принять до конца 2018 года.

Речь идёт о строительстве четырёх ледоколов. Верфь, которая исполнит заказ по их строительству, пока не определена.

По словам представителя ПАО «НОВАТЭК», объём поставок компанией СПГ к 2024 году по Севморпути составит 40 млн тонн в год.