«Новатэк» инвестирует 120 млрд руб. в производство СПГ-инфраструктуры на верфи в Мурманске

«Новатэк» приступил к строительству линий СПГ на основаниях гравитационного типа на верфи в Мурманске, сообщает ИА «ПортНьюс». Объем инвестиций в эту базу примерно в 120 млрд руб., она будет создана «Новатэком» без партнёров, сообщил на заседании правительства России 25 октября 2018 года председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. Стенограмма заседания опубликована на официальном сайте правительства РФ.

«Линии СПГ на основаниях гравитационного типа будут сооружаться на верфи в Мурманске. Мы уже начали строительство этого объекта. Объём инвестиций в эту базу (как мы её называем, «завод по строительству заводов») нами оценивается примерно в 120 млрд рублей, она будет сделана самим «Новатэком», без партнёров», - сказал Леонид Михельсон.

Он отметил, что реализация проекта привлечет, по оценкам «Новатэка», до 800 российских предприятий, а «центр в Мурманске будет как бы интегратором всего этого оборудования». В самом Мурманске планируется создать порядка 15 тыс. рабочих мест, 80 тыс. – в целом по России.

Стратегией «Новатэка» предусмотрено 57 млн тонн к 2030 году. Леонид Михельсон отметил, что в будущем эта планка может быть пересмотрена в сторону увеличения. «Только это за ближайшие 10 лет принесёт дополнительно 1,5% роста ВВП страны и 30 млрд долларов – увеличение экспортной выручки», - подчеркнул он.

Согласно распоряжению правительства РФ от 2010 года «Новатэк» реализует два крупнейших проекта – «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2». Первая линия введена в 2017 году, вторая линия – в августе 2018 года, третья линия будет введена в декабре 2018 года - практически на год раньше срока, отметил Леонид Михельсон.

По его словам, в связи с ранним вводом проекта потребуется привлекать газовозы для вывоза СПГ на рынки. «В связи с этим просим внести соответствующие изменения в Кодекс торгового мореплавания, которые разрешат это делать», - сказал председатель правления ПАО «Новатэк».

«Также очень важно, что нами принято решение о строительстве четвёртой линии в рамках проекта «Ямал СПГ». Это опытно-промышленная линия, до 1 млн тонн, она – по лицензии «Новатэка» будет сделана полностью на российском оборудовании», - подчеркнул он.

«Новатэк» приступил к проекту «Арктик СПГ 2». Новая технология – на гравитационных платформах - будет монтироваться в Мурманске и транспортироваться на Утреннее месторождение на Гыданском полуострове. Как отметил Леонид Михельсон, «в этом проекте мы планируем оставить за собой 60%. 10% – уже подписано соглашение о вхождении в проект Total. Ведём переговоры с целым рядом других потенциальных партнёров о вхождении в данный проект».

Он подчеркнул, что главное конкурентное преимущество – низкая себестоимость добычи газа, которая на сегодняшний день в 2,5 раза меньше стоимости котировок Henry Hub. Благодаря уникальной концепции новых линий СПГ и локализации можно добиться значительной конкурентоспособности и по самому сжижению, считает Леонид Михельсон.