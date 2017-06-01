«НОВАТЭК», Минпромторг РФ и правительство Мурманской области намерены заключить специальный инвестиционный контракт по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке

Меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта стороны подписали сегодня на полях XXI Петербургского международного экономического форума.

Подписанный документ закрепляет намерения сторон о заключении трехстороннего специального инвестиционного контракта по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка Мурманской области – Кольской верфи.

Председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил: «Для эффективного развития огромной ресурсной базы Крайнего Севера, снижения себестоимости строительства и повышения конкурентоспособности наших будущих СПГ-проектов мы считаем крайне важным создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в России. С помощью Кольской верфи мы планируем добиться максимальной локализации производства и пуско-наладки СПГ-заводов на основаниях – платформах гравитационного типа».

Сегодня «Кольская верфь» – дочернее предприятие «НОВАТЭКа» – уже находится на пороге начала строительства специализированной верфи.

«С учётом масштабности запланированного объёма инвестиций, а это более 50 млрд рублей на первую очередь, и создания более 6,5 тысячи рабочих мест (и до 10 тысяч рабочих мест в пиковый период строительства верфи), проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области. С этим статусом компания приобрела право получить земельные участки для реализации проекта без проведения торгов, а в дальнейшем – получить региональные преференции в виде льгот по налогам на прибыль и имущество», – отметила Марина Ковтун.

Режим специального инвестиционного контракта, Меморандум о намерении заключить который был сегодня подписан, даст проекту право претендовать на «обнуление» ставки по налогу на прибыль, уплачиваемой в федеральный бюджет, упрощённый доступ к госзаказу и другие меры поддержки.

На уровне региона – снижение ставки по налогу на прибыль организаций до 10%, в части, уплачиваемой в региональный бюджет.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что сегодня компания реализует в Мурманской области крупномасштабный высокотехнологичный проект, и выразил надежду на скорейшее подписание непосредственно специального инвестиционного контракта.