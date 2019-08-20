«НОВАТЭК» передал Мурманской области восемь новых автомобилей скорой помощи

Свыше 320 млн рублей направит ПАО «НОВАТЭК» на развитие социальной инфраструктуры Мурманской области до конца следующего года. Перечень конкретных мероприятий, в которых региону будет оказан поддержка, подписали сегодня в Мурманске врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и gредседатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Как подчеркнул Андрей Чибис, в дополнительное соглашение вошли наиболее важные для региона меры, в том числе закупка новой диагностической и лечебной техники для больниц. Так, сегодня же «НОВАТЭК» передал на вооружение областной станции скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф четыре автомобиля скорой помощи и четыре реанимобиля. Поставка автомобилей осуществлена в рамках проекта «Территория здоровья» – благотворительной программы ПАО «НОВАТЭК», направленной на повышение качества медицинского обслуживания, в том числе оказание квалифицированной медпомощи детям со сложными диагнозами и реализацию программ в области образования и повышения квалификации медицинского персонала.

Также подписанное сегодня соглашение предусматривает финансирование разработки проектно-сметной документации на обновление инфраструктуры в Кольском районе, в том числе дорожной.

«Для нас это существенная поддержка, возможность более быстрой реализации важных социальных задач. Мы очень благодарны ПАО «НОВАТЭК» не только за большие проекты, инвестиции и налоги, но и социальную поддержку области. Мы со своей стороны считаем, что власть – это сервис, поэтому помогаем и готовы помогать в дальнейшем нашему партнёру», – отметил Андрей Чибис.

Практика заключения подобных соглашений с конкретными задачам и цифрами будет продолжена, заявил Председатель правления общества.

«Стройка у нас идёт, стройка такая немаленькая. Мурманская область становится ключевым для компании регионом, и мы обязаны и будем участвовать в его социальном развитии», – подчеркнул Леонид Михельсон.