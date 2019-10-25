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Мурманская область. Арктика25.10.19 12:07

«НОВАТЭК» планируется запустить в 2022 году в Мурманске перевалочный пункт сжиженного природного газа «борт о борт»

«НОВАТЭК» планирует расширить мощности проектов перевалочных пунктов сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке и в Мурманске на 30%. Об этом заявил глава компании Леонид Михельсон, его слова приводит ТАСС.

«Мы предполагаем такую возможность на Камчатке и в Мурманске - плюс к той перевалке в 20 млн тонн в год планируем по две точки перегрузки «борт о борт». И дальше будем смотреть, если будут нужны мощности, - будем расширять», - отметил Михельсон.

Он добавил, что данное решение позволяет снизить государственные инвестиции в перевалочный пункт СПГ на Камчатке на 30% и одновременно увеличить мощности проектов перевалки на 30%. Суда ледового класса будут транспортировать топливо до новых терминалов. Затем газ будут перегружать на обычные танкера. За счёт этого компания уменьшит транспортные издержки.

Перегрузочные комплексы СПГ будут строиться в сотрудничестве с японской судоходной группой «Mitsui O.S.K Lines» и Японским банком для экономического сотрудничества (JBIC). Соответствующее соглашение организации подписали с «НОВАТЭКом» 26 сентября этого года.

Терминалы на Камчатке и Мурманске планируется запустить в 2022 году, мощность каждого из них превысит 20 млн тонн. Стоимость комплекса в Мурманске оценивается на уровне 70 млрд рублей, на Камчатке - в 108 млрд рублей, из которых 70 млрд будут профинансированы частными компаниями, а 38 млрд рублей - государством.

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