«НОВАТЭК» повторил свои обещания о сотрудничестве между правительством региона и компанией

Компании «НОВАТЭК» инвестирует в строительство верфи в Белокаменке более 100 млрд рублей, создаст в регионе порядка 15 тысяч рабочих мест и примет участие в социальных проектах Мурманской области. Таковы основные положения соглашения о сотрудничестве между правительством региона и компанией, которое было подписано вчера на полях Петербургского международного экономического форума. Свои подписи под документом поставили врио губернатора Мурманской области и председатель правления компании Леонид Михельсон.

Мурманская область становится одним из главных регионов стратегии развития компании, заявил Леонид Михельсон. «В рамках строительства центра в Белокаменке мы планируем создать до 15 тысяч рабочих мест, инвестировать порядка 100 млрд рублей. И мы обязательно будем участвовать в важных социальных проектах, в медицине и образовании», - сказал Леонид Михельсон.

Реализация стратегического инвестиционного проекта по строительству Центра морских крупнотоннажных сооружений в посёлке Белокаменка компании «Новатэк-Мурманск» до 2031 года даст более 30 млрд рублей роста доходов консолидированного бюджета региона.