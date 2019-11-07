«НОВАТЭКу» не нужны мурманчане, компании не хватает жилья для приезжих работников будущей базы

В настоящее время в Мурманске не хватает жилья для размещения работников будущей базы для перевалки сжиженного природного газа «НОВАТЭКа». Предполагается, что там будет работать 10 тысяч человек. Об этом сообщает «Daily Storm» со ссылкой на главу АНО «Центр городского развития Мурманской области» и советник губернатора региона Ольга Вовк.

«Для их размещения в городе уже необходимо качественное жильё, с этим есть проблемы. В ближайшее время планируется переезд военных в Мурманск. Но жилищный фонд не отвечает имеющимся запросам. Сейчас у нас уже есть потребность в 100 тысячах квадратных метров жилья. Если мы не удовлетворим этот запрос, то от нас все уедут», - сказала Вовк.

Она добавила, что проблема может быть решена в случае поддержки губернаторского проекта «Новый Мурманск» средствами федерального бюджета. Инициатива подразумевает ряд направлений развития арктической столицы, в том числе развитие инфраструктуры мурманских портов для роста грузооборота Северного морского пути. Стоимость проекта оценивается в 60 млрд рублей.