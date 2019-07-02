«НОВАТЭКУ» потребовались два месяца, чтобы подготовить текст соглашения об участии в социальном развитии Мурманской области

15 тысяч постоянных рабочих мест, несколько десятков миллиардов налоговых отчислений даст Мурманской области создание в Белокаменке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Проект реализует ПАО «НОВАТЭК». Роль центра в технологической цепочке арктических проектов компании одна из ключевых – это строительство линий сжижения природного газа на железобетонных основаниях гравитационного типа (ОГТ) для проекта Арктик СПГ 2 и последующих СПГ-заводов. Центр возьмёт на себя функции интегратора оборудования, строительства отдельных модулей и окончательной сборки линий сжижения на плавучих основаниях. Ввод в эксплуатацию основной части объектов планируется поэтапно в 2019-2020 годах.

По словам председателя правления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона, применение линий сжижения на гравитационных платформах повысит рентабельность проекта «Арктик СПГ 2» на 30% по сравнению с проектом «Ямал СПГ».

Ход реализации проекта и его роль в социально-экономическом развитии региона также обсудили вчера на площадке центра глава Мурманской области и председателя правления ПАО.

Леонид Михельсон отметил, что Мурманская область становится одним из центральных регионов для «НОВАТЭКа» и компания готова участвовать в социальном развитии территории присутствия. «Меня очень радует наш диалог. Обычно мы работаем в рамках трёхлетних соглашений, которые мы каждый год пересматриваем. И я думаю, мы в течение полутора – максим двух месяцев – подпишем соглашение о нашем участии в социальном развитии Мурманской области», – сказал Леонид Михельсон.