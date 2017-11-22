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Мурманская область. Арктика22.11.17 08:46

Новая детская площадка на фоне летнего пейзажа

В Заполярном во дворе домов 20 и  22 на улице Бабикова приняли в строй новую детскую площадку. Марина, мама двух девочек-двойняшек, на вопрос, нравится ли ей нововведение, сказала, что вопрос этот глупый.

- Как это может не нравится? - последовал её ответ. - Мы сегодня вышли гулять специально сюда. Очень ждали дочки, когда можно будет покататься с горки, на карусели, войти в игрушечный домик.

Работы по благоустройству двора выполнили недавно. Руководитель  местной подрядной организации Артур Нерсисян говорит, что весной они обязательно проинспектируют состояние сданной площадки, как она пережила смену погод, и, если будет необходимость, проведут дополнительные работы. Артур Нерсисян отметил, что в этом году они много объектов ремонтировали и делали заново в Заполярном, ему нравится, что город становится комфортнее и удобнее для жизни горожан.

На улице мороз, территория светится от чистого снега, а прекрасный и яркий летний пейзаж, нарисованный на подпорной стене, радует жителей двора.северян.

Двор стал более уютным. В этом есть прямая заслуга жителей, которые беспокоились о его переустройстве, городской администрации, исполнителей проекта. Теперь главное – сохранить сделанное.

 

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