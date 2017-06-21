Новая детская площадка появится на территории «Аллеи поколений»

В Мурманске полным ходом идёт возведение очередной детской площадки. Новый объект появится на территории «Аллеи поколений» (улица Хлобыстова), одной из любимых зон отдыха мурманчан.

– Проект предусматривает устройство детской зоны отдыха с мягким покрытием из резиновой крошки, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Несмотря на погоду, работы ведутся по графику, открытие намечено на конец июля.

Площадка будет оборудована качелями, каруселями и игровым комплексом «Обсерватория». Также появятся дополнительные скамейки для отдыха.

Напомним, сквер «Аллея поколений» открылся в 2013 году в Ленинском округе Мурманска. Занятие для души здесь найдет посетитель любого возраста.

Представители старшего поколения могут насладиться неспешной прогулкой по новым благоустроенным дорожкам, выложенным тротуарной плиткой, молодым родителям придутся по вкусу уютные скамеечки, где они смогут наблюдать, как их малыши веселятся на качелях и каруселях.