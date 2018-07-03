Новая экспозиция, посвященная истории развития кадетского движения Следственного комитета в Мурманской области, открылась в музее

В музее регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации состоялась презентация новой экспозиции, посвященной истории развития кадетского движения Следственного комитета в Мурманской области.

Это уже третья музейная экспозиция, посвященная истории развития кадетского движения Следственного комитета в Мурманской области.

Кадетские классы имени Александра Невского в следственном управлении действуют с 1 сентября 2010 года. За прошедшие годы в следственном управлении накоплен большой опыт организации учебно-воспитательного процесса в этих классах, который представляет практический интерес. В экспозиции представлены многочисленные награды и призы, полученные на протяжении учебной деятельности кадетами за участие в различных олимпиадах, научных форумах и конференциях, интеллектуальных конкурсах и других.

Как сообщил, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, с 2010 года в следственном управлении организован и успешно действует музей. Музейные экспонаты расположены в специально оборудованных помещениях на первом этаже административного здания следственного управления.

Первая экспозиция посвящена истории развития следственных органов Российского государства на территории Мурманской области. В ней размещены образцы криминалистической и специальной техники советского образца. Среди экспонатов музея представлены: стенды с огнестрельным и холодным оружием, советская криминалистическая литература, фотографии следственных действий по уголовным делам и множество других.

Следственное управление большое внимание уделяет сохранению памяти о героическом подвиге наших воинов в годы Великой Отечественной войны, поэтому вторая экспозиция посвящена героям Великой Отечественной войны, оборонявшим город-герой Мурманск.