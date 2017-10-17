Новая электронная коллекция «Мурман революционный» электронной библиотеки «Кольский Север» была представлена на Х Феодоритовских чтениях

Заведующая отделом электронной библиотеки Мурманской областной научной библиотеки Татьяна Леонтьева приняла участие в работе Х юбилейной историко-краеведческой конференции Феодоритовские чтения «Север и революция». Феодоритовские чтения проводятся с 2006 года и посвящены памяти христианского подвижника, богослова и историка - преподобного Феодорита Кольского, пришедшего в начале XVI века на земли Кольского Севера с миссионерской целью.

С приветственным словом к участникам пленарного заседания Феодоритовских чтений обратилась губернатор Мурманской области Марина Ковтун. В конференции, организованной духовно просветительским центром Североморской епархии, приняли участие епископ Североморский и Умбский Митрофан, представители командования Северного флота, научные, библиотечные, музейные сотрудники и журналисты из Полярного, Североморска, Мурманска и Санкт-Петербурга.

Мурманская областная научная библиотека представила участникам конференции новую электронную коллекцию «Мурман революционный» электронной библиотеки «Кольский Север». Коллекция посвящена 100-летию Октябрьской революции 1917 года. В нее включены издания о событиях революции и гражданской войны на Мурмане: книги, статьи, документы, работы историков и художественная литература. Материалы коллекции доступны на сайте электронной библиотеки «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки.