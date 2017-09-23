Новая электронная коллекция «Природа и экология» электронной библиотеки «Кольский Север» была представлена на научно-практической конференции «Природное и культурное наследие Арктических регионов»

Заведующая отделом электронной библиотеки Мурманской областной научной библиотеки Татьяна Леонтьева приняла участие в работе научно-практической конференции «Природное и культурное наследие Арктических регионов», приуроченной к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России.

В конференции, проводимой на базе Мурманского областного краеведческого музея, приняли участие специалисты ведущих научно-исследовательских центров, высших учебных заведений и учреждений культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Мурманска и Мурманской области.

Участникам конференции была представлена новая электронная коллекция «Природа и экология» электронной библиотеки «Кольский Север». В коллекцию включено более 70 изданий о животном и растительном мире Мурманской области, ее природных особенностях, заповедниках, экологии и географии. Материалы коллекции размещены на сайте электронной библиотеки.