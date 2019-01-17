Новая формула расчётов за отопление для «электрообогревщиков» и обладателей квартирных теплосчётчиков

Руководители АО «МЭС» и расчётных центров обсудили готовность к выставлению первых счетов по новым правилам.

Напомним, с 1 января 2019 года усложнилась анатомия счета за тепло. Теперь формулы начисления платы предусматривают площади с индивидуальным отоплением. Во-первых, это касается жильцов новостроек, где есть квартиры с теплосчётчиками. Во-вторых – собственников «на электрообогреве», которые в свое время отказались от водяных батарей в своих квартирах. Именно такие потребители увидят изменения сумм в своих квитанциях.

«Площади таких помещений теперь будут основательно участвовать в расчётах, - пояснил директор ООО «ЕРЦ» Сергей Смольянов, - с нашей стороны техническая готовность есть, но необходимо ресурсникам провести аналитическую работу по адресам. Это колоссальный объём работ».

«Сейчас в формуле задействовано больше информации, больше объемов, больше сведений, – подчеркнул генеральный директор АО «МЭС» Алексей Степанов, - поэтому нам придется сверить много данных. Особенно по Кандалакше, там нужно свериться по нескольким позициям, исходя из схемы теплоснабжения».

Специалисты уже приступили к обновлению программного обеспечения и базы данных. Счета, начисленные по новым правилам, выпустят уже в феврале. Но не исключено, что с некоторой задержкой - в связи с переходным периодом. Это может коснуться только тех домов, где есть индивидуальное отопление.