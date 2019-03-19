Новая книга об истории города и порта

Глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретились с потомками основателей Мурманского порта.

Юрий Ляхницкий и Владимир Наливайко поделились своим семейным архивом, который сегодня стал частью исторического наследия заполярной столицы.

Встреча состоялась накануне презентации книги «Начало большого пути: Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт». Уникальное подарочное издание, подписанное внуками основателей порта, в котором впервые опубликованы редкие фотографии и воспоминания, торжественно передал городу генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько. Он отметил, что современное поколение портовиков бесконечно гордится своим прошлым, и сегодняшние высокие показатели работы компании неразделимо связаны с историей ее становления.

– Мы не имеем права забывать, что сначала появился порт, а потом был заложен город, – напомнил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Именно поэтому сложно переоценить значимость изыскательских работ, которые провели на Кольском побережье предки наших сегодняшних гостей. Такие воспоминания бесценны.

– История города сплетается из историй мурманских семей, – отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Приятно видеть, что потомки являются достойными продолжателем дела своих предшественников, осуществлявших такие грандиозные проекты.