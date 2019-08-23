Новая лесопожарная техника поступила на Мурманскую базу авиационной охраны лесов

Мурманская область продолжает обновлять парк лесопожарной техники в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» бюджетное учреждение Мурманской области «Мурманская база авиационной охраны лесов» получило новую лесопожарную технику: гусеничный вездеход, малый лесопатрульный комплекс, моторная лодка, комплекты спусковых устройств.

Это первое с 2011 года обновление технического парка Мурманской авиабазы. Новая техника высокой проходимости поможет оперативно бороться с лесными пожарами на территории области, а в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2020 года тренировки десантников-пожарных по спускам с вертолёта МИ-8 пройдут уже с использованием новых комплектов спусковых устройств.