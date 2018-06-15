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Мурманская область. Арктика15.06.18 16:32

Новая лестница ведёт к родному дому

На территории возле недавно отремонтированной лестницы в районе дома № 29 по улице Старостина выполняют работы по озеленению.

– Жители микрорайона неоднократно обращались с просьбами отремонтировать лестницу, ведь на этом участке довольно сложный ландшафт, – прокомментировал депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. – Решение этого вопроса было очень важно для городских властей, поэтому объект был приведён в порядок.

На месте старой, пришедшей со временем в негодность, построена новая конструкция с покрытием из дощатого настила. Деревянно-металлические лестницы хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации, они безопасны и комфортны для пешеходов.

Такие конструкции по сравнению с бетонными легче поддаются чистке и ремонту. Деревянный настил покрыт специальной огнебиозащитной пропиткой. Для удобства мурманчан установлены перильные ограждения и пандус.

Сейчас рабочие приступили к благоустройству территории, которая была затронута при реконструкции лестницы. Строительный мусор вывезли. На склон на специальное покрытие уложили георешётку, которую засыпают плодородной почвой. Общая площадь озеленения порядка 800 квадратных метров.

Стоит отметить, что обновление объектов городской инфраструктуры ведётся регулярно. В начале 2018 года была открыта еще одна новая лестница: пешеходную связь построили между улицей Кильдинской и Верхнеростинским шоссе. В 2018 году запланировано выполнить ремонт семи лестниц, расположенных во всех округах заполярной столицы.

 

 

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