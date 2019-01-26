Новая «мусорная» схема – новые платежи

С 1 января 2019 года, в соответствии с коррективами в 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», все регионы России должны перейти на новую систему обращения с отходами. Большинству это сделать удалось, в том числе и Мурманской области.

Региональным оператором и одновременно концессионером (долевой участник строительства объектов совместно с региональным правительством) этого проекта в нашем регионе является АО «Управление отходами». Компания на данный момент запустила в работу: мусоросортировочный комплекс в посёлке Междуречье, две мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровск и ЗАТО Североморск. Ещё одну мусороперегрузочную станцию планируется открыть в Заполярном, и таким образом создание северной технологической зоны комплекса по обращению с отходами будет завершено.

24 января в Мурманске прошла пресс-конференция с участием вице-губернатора Евгения Никоры, министра социального развития Сергея Мякишева, руководителя Государственной жилищной инспекции Алёны Кузнецовой, директора Мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрея Петрова и директора филиала «КолАтомЭнергосбыт» Алексея Горчакова. Прессе рассказали о нюансах внедрения в жизнь новой схемы обращения с отходами и ответили на вопросы.

Разгребём завалы

Заместитель губернатора Евгений Никора рекомендует северянам сообщать о некачественной и запоздалой уборке мусора напрямую региональному оператору по обращению с отходами по телефону «горячей линии». «У него – очень жёсткие рычаги воздействия на вывозящие мусор организации, штрафы – «драконовские», - сказал вице-губернатор.

Вся интересующая собственников жилья информация, а также – адрес специального сайта в интернете, будут указаны на обороте квитанции о предоставлении услуги по обращению с ТКО, которая поступит ее получателям с 5 по 10 февраля. Начисление платы и выставление квитанций осуществляет (на основании договора с Мурманским филиалом АО «Управление отходами») филиал АО «АтомЭнергоСбыт» - «КолАтомЭнергоСбыт».

Одним из главных преимуществ новой системы обращения с ТКО является закрытие и последующая ликвидация старых свалок. Одна из крупнейших за Полярным кругом свалка в посёлке Дровяном закрыта с 1 января. Сейчас начата подготовительная работа с муниципалитетами по участию в федеральном конкурсе по рекультивации местных свалок.

Евгений Никора сообщил, что администрация Мурманска распрощалась с двумя подрядчиками, разрабатывавшими ПСД (проектно-сметную документацию) по рекультивации свалки в Дровяном. Третий конкурс будет объявлен до конца января. В бюджете на эти цели заложено 27 млн рублей. Первые средства из федерального бюджета выделены на ликвидацию помётохранилища бывшей птицефабрики «Снежная».

Общий объём средств, затраченный на разработку ПСД по свалкам ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозёрск, Никеля, Заполярного, Зареченска и Зеленоборского Кандалакшского района, - более 18 млн рублей. Из них более 15 млн выделил муниципалитетам областной бюджет.

На вопрос редакции «ПВ»: почему мусороперегрузочные станции размещены в не открытых городах области, а в закрытых административно-территориальных образованиях - в ЗАТО Александровск и ЗАТО Североморск, ответил Андрей Петров.

«Если говорить о ЗАТО Александровск, то весь мусор с Гаджиево, Полярного и Снежногорска с утра консолидируется там же, - пояснил он. - То есть, мусоровывозящие компании не тратят дополнительные деньги на сбор ТКО на этом участке, что позволяет нам выставлять им требования по минимальной цене за 1 «куб». А «Управление отходами» с этой мусорной станции уже своими силами может доставлять ТКО на сортировочный комплекс в Междуречье. Мусоровывозящие компании нам говорят, что должны обеспечить 67 тысячами тонн ТКО в год мусоросжигательный завод (завод ТО ТБО) в Мурманске. «Плечо» до этого завода получается намного меньше, чем до полигона в Междуречье, который вроде находится недалеко от города, но при аукционном расчёте выливается в крупную сумму. Потом мы понимаем, какой объём мусора образуется внутри ЗАТО Александровск, то же самое касается и ЗАТО г.Североморск. Довезти этот мусор до завода ТБО или в Междуречье это совершенно другие деньги, чем до МПСки (мусороперегрузочной станции), что на территории ЗАТО».

Евгений Никора добавил, что на себестоимость перевозки влияет и работа пресс-компакторов, установленных на МПС. Они позволяют хранить определенное время большие объёмы мусора.

Деньги валяются под ногами

Директор Мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрей Петров сообщил, что так называемый технопарк в Междуречье работает с 1 января 6 дней в неделю, кроме воскресенья, с 8 до 20 часов. Он готов принимать 250 тысяч тонн отходов в год, 180 тысяч из них - сортировать. 18 января после сортировки предприятию удалось продать 4 тонны жестяных банок.

«Главная наша цель – максимально выделить при отборе продукты, которые можно продавать и получать за это какие-то деньги, - подчеркнул Андрей Петров. – Может быть, таким способом удастся немного снизить тариф».

Директор пояснил, что основной проблемой сегодня является отсутствие каких-то перерабатывающих производств в Мурманске. К примеру, ближайшие предприятия по переработке пластиковых бутылок находятся в Вологодской и Ленинградской областях. Таким образом, прибыль от сдачи пластиковых фракций «съедят» расходы по транспортировке.

С губернатором Мариной Ковтун обсуждался вопрос поиска инвестора. В Мурманск приезжал представитель компании из Санкт-Петербурга, который обещает помочь в открытии здесь производства для работы с пластиком. Уже выбран муниципалитет, где будет размещаться пилотная площадка по разбору пластикового мусора на фракции – город Полярные Зори.

«Если мы те же ведра для раздельного сбора мусора станем производить из своего пластика, то и предприятие копеечку заработает, и новые рабочие места появятся, и не надо будет людям объяснять, почему им придётся платить за покупные ведра для раздельного сбора мусора», - пояснил Андрей Петров.

Интересный вид бизнеса – производство стеклянной продукции с символикой Мурманска из отходов битого стекла. Но в Заполярье нет стеклодувного производства.

Евгений Никора сообщил, что в начале февраля вышеуказанная тема будет обсуждаться в Министерстве промышленности. На 2019 год на поддержку малого и среднего бизнеса выделяется серьёзная поддержка из федерального и регионального бюджета. Нужно постараться использовать эти деньги, в том числе и в развитие «мусорного» предпринимательства.

Где платить и перерасчёты

Как пояснил директор филиала «КолАтомЭнергосбыт» Алексей Горчаков, оплатить квитанцию за услугу по обращению с ТКО без комиссии можно во всех филиалах Северо-Западного «Газпромбанка», в отделениях почтовой связи, терминалах и офисах обслуживания Мурманского расчётного центра (адреса точек расположения указаны на сайте НКО «МРЦ»). В кассах офисов обслуживания филиала «КолАтомЭнергосбыт» платежи по ТКО не принимаются.

На вопрос редакции «ПВ»: почему среди точек платежа нет филиалов ПАО «Сбербанк», ответил Андрей Петров.

«Сбербанк будет принимать квитанции по ТКО, - заверил он. – Сейчас ведутся переговоры о снижении комиссионного сбора в 2%. К сожалению, мы не можем предоставить банковскому учреждению таких средств, чтобы сделать услугу по оплате ТКО бесплатной для населения».

Евгений Никора добавил: «Если региональному оператору не удастся договориться со Сбербанком, мы будем ему настоятельно рекомендовать: включить эти 2% в свои собственные расходы».

Плата на 2019 года в расчете на одного проживающего составляет 133 рубля 56 копеек в месяц.

Если в квитанции отражена некорректная информация о плательщике и количестве проживающих, необходимо обратиться в филиал «КолАтомЭнергосбыт» со следующими документами: паспорт, правоустановливающие документы на жильё, справка о проживании по заданной форме. Если проживающий временно отсутствует (более 5 дней, но не более полугода), можно сделать перерасчёт платы за ТКО. При этом нужно представить: паспорт, правоустановливающие документы на жильё, справку, подтверждающую отсутствие жильца (командировочное удостоверение, справка о лечении, проездные билеты и т.д.), заявление на перерасчёт.

На вопрос редакции «ПВ»: почему в качестве биллингового учреждения при расчёте квитанций выступает именно «КолАтомЭнергосбыт», ответил Андрей Петров.

«На момент исследования рынка биллинговых услуг коммерческое предложение «КолАтомЭнергосбыта» было самым выгодным, - пояснил он. – У нас не было тогда поставщика, который смог бы замкнуть на себя весь цикл: расчёт квитанций, их выпуск, доставка плательщикам. Была идея: сделать к февралю свой расчётный центр, но экономисты московского и мурманского офисов, после проведенных исследований сделали вывод о дешевизне услуг «КолАтомЭнергосбыта», в том числе и для потребителей».

Льготники

Министр социального развития Сергей Мякишев рассказал о льготах, предоставляемых при оплате ТКО, отметив, что на материальную поддержку гражданам при оплате всех жилищно-коммунальных услуг в год из областного бюджета расходуется до 4 млрд рублей. Есть три вида финансовой помощи: компенсация части взносов за капитальный ремонт домов, ежемесячная жилищно-коммунальная выплата (ЕЖКВ) и жилищно-коммунальная субсидия. Часть их носит адресный характер, часть – категорийный. При оплате ТКО наибольшая материальная нагрузка ляжет на многодетные семьи. Поэтому Минсоцразвития внесло изменения в ряд региональных законов, в связи с чем плата за ТКО будет снижена на 30% от стоимости и заложена в ЕЖКВ. Это касается региональных льготников, по федеральным продолжает действовать норма в 50%.

На поддержку многодетных семей при оплате ТКО в 2019 году в областном бюджете предусмотрено 7 млн рублей, на ЕЖКВ при этом потребуется более 90 млн рублей.

«К счастью, у нас не все многодетные семьи в Мурманской области являются нуждающимися, - порадовался Сергей Мякишев. – 7 тысяч 577 многодетных семей сейчас зарегистрированы в регионе, при этом только половина из них являются получателями льгот по ЖКУ. В расчёт берётся уровень дохода семьи: если среднедушевой доход составляет менее чем две величины прожиточного минимума, тогда семья имеет право на льготу по ЖКУ».

Будьте бдительны

Начальник ГЖИ Алёна Кузнецова обратила внимание, что управляющие компании, исключив мусор из квитанции по обслуживанию придомовой территории, будут стремиться компенсировать свои финансовые потери за счёт увеличения других статей расходов. Увеличить тарифы на тот же косметический ремонт подъездов или другие цели УК может только после соответствующего решения на общем собрании собственников жилья. Поэтому формально сумма в квитанциях, выставляемых УК в 2019 году, должна уменьшиться.

Екатерина СЕРЁГИНА.