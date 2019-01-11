Новая Общественная палата Мурманской области сформирована
В соответствии с законом Мурманской области от 06.07.2017 № 2159-01-ЗМО «Об Общественной палате Мурманской области» завершилась процедура формирования состава региональной Общественной палаты.
Члены Общественной палаты, назначенные губернатором Мурманской области и избранные Мурманской областной Думой, 25 декабря 2018 года простым большинством голосов избрали членов Общественной палаты от местных общественных объединений. Ими стали:
Журба Ольга Викторовна - от городской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» г. Мончегорска,
Иващенко Тимур Юрьевич - от Мончегорского городского отделения Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,
Кислякова Валентина Михайловна - от Общественной организации Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда»,
Козлов Александр Владимирович - от Объединенной профсоюзной организации «Фосагро Апатит» Профсоюза химиков России,
Рафикова Надежда Ниазовна - от Общественной организации «Местная национально-культурная автономия немцев г. Мурманска»,
Стародумов Игорь Владимирович - от Североморской городской организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Полномочия членов сформированной Общественной палаты начнутся после 3 февраля 2019 года, когда завершится срок полномочий действующей Общественной палаты Мурманской области.