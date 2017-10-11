Новая парковочная зона для удобства и безопасности мурманчан

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проконтролировал, как продвигается реконструкция участка дороги по улице Карла Маркса от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев.

– Работы ведутся без нарушения сроков. Этот объект станет последним в рамках ремонтной кампании по обновлению объектов улично-дорожной сети 2017 года, – отметил Андрей Сысоев. – Несмотря на укороченный из-за погодных условий ремонтный сезон все работы выполнены в соответствии с графиком.

В этом году на 45 участках проезжей части, во всех округах заполярной столицы заменили более 240 тысяч квадратных метров асфальтобетонного полотна.

На данном участке улицы Карла Маркса находится большое количество общественных учреждений: ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области», Дом культуры моряков, Центральный стадион профсоюзов. Неподалеку Мурманский областной краеведческий музей и студенческий сквер. Мурманчане отмечали, что парковочных мест было недостаточно, и зачастую машины приходилось оставлять вдоль проезжей части.

Вскоре здесь появятся 59 новых парковочных мест. Для организации дополнительного пространства автостоянки и обеспечения безопасности дорожного движения было принято решение о расширении проезжей части и обустройстве заездных карманов по обе стороны улицы.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев добавил, что зеленые насаждения, затронутые в ходе ремонта, будут учтены в компенсационной высадке, которая производится ежегодно. Реконструкцию участка дороги на улице Карла Маркса подрядчик должен завершить до конца октября.