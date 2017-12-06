Новая «Северная военная хоккейная лига» объединила 19 команд Северного флота

В Североморске состоялось совещание по развитию и популяризации хоккейного движения среди военнослужащих и жителей Заполярья. Участники совещания – командующие объединениями, командиры соединений и частей, в которых созданы хоккейные команды, – единогласно приняли решение о создании общественной организации «Северная военная хоккейная лига» и утвердили её президентом командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.

Новая хоккейная лига объединила 19 команд Северного флота, частей центрального подчинения Министерства обороны и других силовых структур, расположенных в зоне ответственности флота.

Первыми соревнованиями новой лиги станет новогодний турнир, который начнётся на следующей неделе и пройдёт на 12 площадках в основных гарнизонах Северного флота, дислоцированных в Мурманской области, от Алакуртти до Печенги.

Финальные игры состоятся в Североморске на том же корте, где несколько дней назад состоялся товарищеский матч команды штаба и управления Северного флота «К-21» с легендарными мастерами отечественного и мирового хоккея Алексеем Касатоновым, Сергеем Фёдоровым, Александром Кожевниковым, Валерием Каменским, Алексеем Морозовым и другими звёздными хоккеистами, сообщает пресс-служба Северного флота.