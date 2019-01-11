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Мурманская область. Арктика11.01.19 17:44

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами оставалась под контролем в выходные и праздничные дни

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора провёл совещание по работе «горячих линий», созданных во всех муниципальных образованиях Мурманской области для мониторинга вывоза отходов и консультирования населения о нововведениях в этой отрасли. На совещании были заслушаны отчеты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Управление отходами» и муниципальных образований региона о работе в новогодние праздники.

Приступивший к своим обязанностям в полном объёме с 1 января 2019 года региональный оператор был готов к большой нагрузке в праздничные дни, все службы АО «Управление отходами» работали в усиленном режиме.

Благодаря оперативному взаимодействию регионального оператора, перевозчиков и органов местного самоуправления в новогодние выходные и праздничные дни удалось избежать мусорного коллапса, несмотря на возникшие неблагоприятные погодные условия – гололед и метель. Все проблемы решались в рабочем порядке.

С 1 по 9 января на телефон «горячей линии» регионального оператора (8-800-707-13-71) поступило 211 обращений по вопросам несвоевременного вывоза ТКО. При этом все заявки были исполнены в день обращения или в первой половине следующего дня.

«Горячие линии», созданные в муниципальных образованиях, отработали в период новогодних праздников около 30 обращений граждан, связанных с несвоевременным вывозом отходов.

В рамках совещания участники обсудили необходимые организационные мероприятия, направленные на оперативное реагирование специальными службами на вопросы о реформе ТКО, а также предотвращение возможных сбоев в работе по вывозу мусора в муниципальных образованиях.

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