Новая техника вышла на дороги Мурманска

Дорожные службы заполярной столицы продолжают круглосуточную уборку улиц, лестниц, остановочных комплексов и газонов. Недавно парк техники «Управления дорожного хозяйства» пополнили 11 фронтальных погрузчиков, которые работают на мурманских дорогах.

– За весенний период мы уже собрали более 1000 кубометров песка, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Работы проводятся во всех округах Мурманска, учитывая график уборки и транспортную ситуацию на дорогах.

Так, сегодня одна из бригад УДХ трудилась на улице Полярные Зори. Специалисты проводили комбинированную уборку дорожного полотна и «зеленой зоны».

Стоит отметить, что ответственность за уборку придомовых территорий несут управляющие организации.