Новая техника выйдет на улицы Мурманска

Парк муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» пополнился новой техникой. Сегодня в рамках объезда предприятие посетил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. В распоряжение дорожных рабочих поступило 11 фронтальных погрузчиков марки Амкадор. Машины изготовлены на заводе в Брянске, имеют различную грузоподъемность и вместимость ковша, предназначены для круглогодичного использования.

- Техника будет работать на всех объектах городской улично-дорожной сети. Основная задача погрузчиков - уборка песка и смета в летний период, снега - в зимний, - отметил директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. - Все необходимые пусконаладочные работы произведены, машины проходят регистрацию и в течение двух недель смогут выйти на городские улицы.

- В Мурманске начинается сезон ремонта дорог. Предприятие ожидает новое поступление техники, которая еще не использовалась на городских улицах: керноотборник, позволяющий минимизировать повреждения асфальтобетонного покрытия при проведении проб, а также специальная установка для поддерживающего ремонта, - рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Кроме того, в парке учреждения появятся новые каналопромывочные и роторные машины, грейдеры. Всего закуплено 20 единиц техники.