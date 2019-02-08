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Мурманская область. Арктика08.02.19 11:24

Новая технология обработки грузов внедрена в торговом потру Мурманска

В Мурманском морском торговом порту, на территории грузового района № 1 внедрена новая технология обработки навалочных грузов. Она была разработана работниками комплекса механизации АО «ММТП». Её суть состоит в расширении режимов эксплуатации специального оборудования, которые позволяют более оперативно производить обработку поступившего груза и снижают нагрузку на окружающую среду.

«Эксперимент по обработки первой судовой партии состоялся осенью прошлого года. Он оказался успешным, и после уточнения параметров эта технология была доработана и внедрена в эксплуатацию», - сказал технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

Авторами разработки стали групповые механики комплекса механизации АО «ММТП» Станислав Долгов, Юрий Глебов, Игорь Кузнецовский. Они предложили решения, которые позволяют более эффективно использовать имеющееся оборудование и добиться экономии имеющихся ресурсов. Авторы рационализаторского предложения были отмечены руководством АО «Мурманский морской торговый порт».

Внедрение инновационных технологий является одним из ключевых направлений в деятельности Мурманского морского торгового порта. Эта работа ведется на основе лучшего мирового опыта с учетом его адаптации к требованиям арктических условий.

 

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