Новая жизнь спортшколы

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил ход ремонтных работ в здании бывшего детского сада по улице Карла Либкнехта, 13а, куда скоро переедет комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17. Обновленное здание позволит объединить под одной крышей отделения единоборств, шахмат и настольного тенниса.

– Объёмы работ огромные: здесь заменят все коммуникации, отреставрируют фасад, полностью обновят внутренние помещения, – отметил глава администрации города Андрей Сысоев. – Планируется ввести школу в эксплуатацию в 2018 году.

Строители уже провели перепланировку помещений, чтобы оборудовать просторные залы для тренировок спортсменов. Ведутся отделочные работы и установка душевых. В разработке проект на устройство системы вентиляции.

- В городе создана серьезная программа по развитию всех детско-юношеских спортивных школ. Одним из пунктов модернизации станет изменение их статусов на школы олимпийского резерва, что позволит улучшить материально-техническую базу, увеличить количество выездов на соревнования, учебно-тренировочные сборы и, как следствие, повысить уровень подготовки спортсменов, – рассказал Андрей Сысоев.