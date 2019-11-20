Новая жизнь старой спортшколы

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил комплексную детско-юношескую спортивную школу № 17. В здании недавно выполнена масштабная реконструкция.

Полностью обновился фасад, установлены современные оконные блоки. Отремонтированы спортивные залы и административные помещения; раздевалки и душевые. Выполнена замена инженерных сетей водоснабжения и отопления. Установлены системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения. На территории появилась площадка с тартановым покрытием для занятий воркаутом.

– Стоит отметить, что педагогический процесс осуществляют тренеры, среди которых мастера спорта, мастера спорта международного класса, обладатели «Чёрного пояса» по боевым единоборствам, – рассказал Андрей Сысоев. – Уверен, что в обновленном учреждении юным спортсменам будет еще удобнее заниматься. Ждём от ребят новых побед!

Учреждение занимается подготовкой спортсменов по 6 направлениям: плавание, шахматы, настольный теннис, дзюдо, тхэквондо, кобудо. Спортшколу посещают 915 человек. За несколько лет работы в КДЮСШ №17 подготовлены мастера спорта, более 25 кандидатов в мастера спорта, 680 обучающихся имеют массовые разряды.