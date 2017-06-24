Новейшие системы охраны военных объектов в Арктике обсудят на форуме «Армии-2017»

Инновационные разработки для охраны военных объектов в условиях вечной мерзлоты в Арктике обсудят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

В ходе тематического круглого стола, который пройдёт на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», специалисты Минобороны России обсудят имеющиеся и инновационные разработки предприятий и организаций промышленности в области систем охраны военных объектов, а также возможность их использования в интересах российской армии, в том числе в Арктике в условиях вечной мерзлоты, сообщает военное ведомство.

В Минобороны сообщили, что также на форуме управлением службы войск и безопасности военной службы Минобороны будет проведён брифинг, посвященный вопросам совершенствования требований к комплексам технических средств охраны объектов Вооруженных сил различных категорий с учетом опыта их практического применения.

Мероприятия научно-деловой программы форума «Армия-2017» пройдут с 23 по 26 августа, в них примут участие ведущие учёные, специалисты в научных областях и общественные деятели, отметили в оборонном ведомстве. Для проведения круглых столов, семинаров, брифингов и симпозиумов на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» подготовлены 23 конференц-зала и переговорные комнаты, общей вместимостью более 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минобороны.

III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдёт с 22 по 27 августа на площадках центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка в Подмосковье, а также во всех в военных округах РФ и на Северном флоте.