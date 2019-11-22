Новейший атомный подводный крейсер «Князь Владимир» завершил цикл госиспытаний и прибыл в Беломорскую ВМБ

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» завершил цикл государственных испытаний в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море и прибыл в Северодвинск.

В его рамках экипаж успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.

Ранее экипаж РПКСН «Князь Владимир» выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, а затем – испытательную торпедную стрельбу по надводной цели.

Выполнение испытательных стрельб РПКСН «Князь Владимир» обеспечили силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» и принадлежит к 4-му поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трёх «Бореев» – подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» – «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.