Новейший корвет «Гремящий» вышел в Белое море для проведения государственных испытаний

Из Беломорской военно-морской базы Северного флота для проведения государственных испытаний вчера в Белое море вышел головной корвет проекта 20385 «Гремящий», построенный на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

В течение нескольких дней экипажу корвета предстоит выполнить проверку систем и механизмов корабля в море и испытать комплексы радиотехнического вооружения с помощью авиации Северного флота. Кроме того, корвет проведет испытательные стрельбы по различным видам целей главным ракетным комплексом.

Как сообщает пресс-служба СФ, корвет «Гремящий» совершил переход из Балтийского в Белое море в ноябре в сложных гидрометеорологических условиях. Плавание стало хорошей проверкой профессиональной подготовки экипажа.

Поисково-спасательное обеспечение перехода корабля в северных морях выполняли экипаж спасательного буксира «Николай Чикер» и силы Беломорской военно-морской базы, которые также обеспечат испытания корвета в Белом море.