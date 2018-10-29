Новобранцев Североморского морского кадетского корпуса посвятили в кадеты

В поселке Сафоново, в филиале Военно-морского музея Краснознамённого Северного флота – Музее Военно-воздушных сил состоялась торжественная церемония посвящения в морские кадеты. Клятву кадета принесли 28 учащихся. В этом году воспитанниками Североморского морского кадетского корпуса стали школьники из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Африканды и ЗАТО Североморск.

С приветственным словом к кадетам обратились: и.о. министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира, контр-адмирал Владимир Кузнецов, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган, заместитель главы ЗАТО Североморск Анатолий Рожковский, настоятель прихода сафоновского храма отец Вячеслав.

Кадетам были вручены традиционные подарки – командирские часы.

После завершения торжественной церемонии для воспитанников Североморского морского кадетского корпуса была организована экскурсия по музею, которую провёл руководитель учреждения – ветеран Морской авиации Северного флота заслуженный лётчик России, кавалер двух орденов Мужества, полковник запаса Сергей Чечеров.