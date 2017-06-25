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Мурманская область. Арктика25.06.17 09:17

Новобранцы прибыли на Северный флот и на Новую Землю

На Северный флот в ходе весеннего призыва граждан на военную службу прибыли более 1600 новобранцев. Из них более 400 человек – из Мурманской области. Остальные новобранцы призваны военными комиссариатами Архангельской области, а также военкоматами Западного, Центрального и Южного военных округов.

Как сообщает Минобороны России, новобранцы будут проходить службу на Северном флоте в соединениях и частях объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, сухопутных и береговых войск, материально технического обеспечения и морской инженерной службы и других. Все соединения подводных лодок и части постоянного готовности Северного флота комплектуются военнослужащими по контракту.

В ходе весеннего призыва на Северном флоте в штатном порядке работали в главной базе Северного флота – Североморске – пункт приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота. Там военнослужащие по призыву проходили приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе. После этого новобранцев распределяли по воинским частям флота.

При распределении молодых людей обязательно учитывались уровень образования, навыки управления различными видами транспортных средств, в соответствии с категориями водительских прав, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовка и морально-психологические качества новобранцев.

Прибытие пополнения на Северный флот продолжится до 10 июля.

А в это время сто призывников отправились к месту прохождения срочной службы на архипелаг Новая Земля в Арктике. В архангельском областном военкомате состоялась церемония проводов команды новобранцев, призванных в ходе весенней призывной кампании 2017 года. Сто призывников в ближайшее время будут перевезены к месту службы на архипелаг Новая Земля.

В военном ведомстве пояснили, что в ходе каждой призывной кампании на Новую Землю отправляются всего около ста новобранцев. Военнослужащие по призыву будут проходить службу на авиационной базе Рогачево и в частях центрального подчинения, дислоцированных на Новой Земле.

Обратным рейсом на Большую землю доставят уволенных в запас военных, уже отслуживших назначенный срок, добавили в Минобороны.

 

 

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