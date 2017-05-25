Новое издание, посвященное основателю Лапландского государственного природного биосферного заповедника, презентовали общественности

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книги Валерия Берлина «Герман Крепс – гражданин Лапландии». Издание посвящено Герману Крепсу - выдающемуся российскому геоботанику, зоологу, этнографу и путешественнику, основателю и первому директору Лапландского государственного природного биосферного заповедника.

Представить новую книгу мурманской публике приехали специалисты Лапландского заповедника во главе с директором Сергеем Шестаковым и ее автор – краевед, журналист, издатель, организатор Дома-музея Г. М. Крепса и Квартиры-музея О.И. Семенова-Тян-Шанского в Лапландском заповеднике Валерий Берлин.

Сергей Шестаков рассказал об истории создания Лапландского заповедника – первой особо охраняемой территории Мурманской области.

Валерий Эдмундович Берлин, автор книги, рассказал о работе над книгой, источниках, легших в основу написания монографии, личности ученого.

Участники презентации узнали о современной деятельности заповедника, познакомились с фотоработами его сотрудников.

В ходе встречи состоялся живой обмен мнениями, специалисты заповедника ответили на вопросы участников презентации.

Значительную часть тиража издания Лапландский государственный заповедник передаст в фонды библиотек и музеев области, а электронная версия издания будет вскоре доступна в Электронной библиотеке «Кольский Север».