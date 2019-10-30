Новое издание «Возвращение Красной Армии» представили в областной научной библиотеке

Книга «Возвращение Красной Армии» была издана по материалам одноименной международной художественной передвижной выставки современного искусства. За год путешествия выставка посетила две страны, пять городов. Она побывала в Тромсё, Киркенесе, Мурманске, Архангельске и Блакере.

Об истории этого интересного проекта рассказала Лисе Дал, куратор Художественного музея Тромсе. Искусство и война, проблемы сохранения исторической памяти для будущих поколений – вот вопросы, которые затрагивает издание. 288 страниц с документацией выставки, интервью, уникальными архивными материалами и авторскими текстами на норвежском, русском, английском.

Кураторы выставки, Иван Галузин и Глафира Северьянова, рассказали о художественной составляющей проекта, основой которого стала коллекция фронтовых рисунков солдат Красной армии, воевавших на Карельском фронте. Кураторы также ответили на вопросы аудитории о будущем проекта и его дальнейших экспозициях.

Приятным событием на презентации стало выступление историка-археолога Алексея Янковского, сына Игоря Дьяконова, известного историка-востоковеда и переводчика Советской комендатуры в Киркенесе в 1944-1945 годах, а также создателя так называемой «Киркенесской этики».

Презентация была организована в рамках тура, посвященного 75-летию освобождения Финнмарка от немецко-фашистских захватчиков.