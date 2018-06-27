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Мурманская область. Арктика27.06.18 09:00

Новое поколение пенсионеров будет получать 20 тысяч рублей – Антон Силуанов

Средняя пенсия в РФ к 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. «В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1».

Власти РФ в настоящее время обсуждают планы постепенного повышения пенсионного возраста в России. По словам Силуанова, эта мера и приведёт к повышению доходов действующих пенсионеров.

 

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