Новое поколение пенсионеров будет получать 20 тысяч рублей – Антон Силуанов

Средняя пенсия в РФ к 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. «В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1».

Власти РФ в настоящее время обсуждают планы постепенного повышения пенсионного возраста в России. По словам Силуанова, эта мера и приведёт к повышению доходов действующих пенсионеров.