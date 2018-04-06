Новое поколение выбирает здоровье - акция «Молодёжь за моду на здоровье» состоится в Мурманской детско-юношеской библиотеке

8 апреля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт традиционная акция «Молодёжь за моду на здоровье». Мероприятие посвящено Всемирному дню здоровья. Акция уже полюбилась юным мурманчанам. Её программа интерактивна и предусматривает участие студентов, школьников, дошкольников и родителей.

Для старшеклассников и студентов будет организована интеллектуальная игра «Внутри меня живёт моя Вселенная». Гости библиотеки ответят на вопросы о вредных привычках, возможностях человеческого организма, здоровом образе жизни.

Также вниманию юных граждан и родителей будет представлена беседа «Мода и здоровье», её проиллюстрирует электронная презентация.

Дошкольники и младшие школьники смогут выразить своё отношение к активному образу жизни, ответив на вопрос: «Как здоровье укрепить?». Высказывания можно будет написать на специальном плакате в форме сердечка. Все участники получат сладкие призы.