Новое поколение выбирает здоровье - акция «Молодёжь за моду на здоровье» состоится в Мурманской детско-юношеской библиотеке
8 апреля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт традиционная акция «Молодёжь за моду на здоровье». Мероприятие посвящено Всемирному дню здоровья. Акция уже полюбилась юным мурманчанам. Её программа интерактивна и предусматривает участие студентов, школьников, дошкольников и родителей.
Для старшеклассников и студентов будет организована интеллектуальная игра «Внутри меня живёт моя Вселенная». Гости библиотеки ответят на вопросы о вредных привычках, возможностях человеческого организма, здоровом образе жизни.
Также вниманию юных граждан и родителей будет представлена беседа «Мода и здоровье», её проиллюстрирует электронная презентация.
Дошкольники и младшие школьники смогут выразить своё отношение к активному образу жизни, ответив на вопрос: «Как здоровье укрепить?». Высказывания можно будет написать на специальном плакате в форме сердечка. Все участники получат сладкие призы.