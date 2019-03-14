Новое рабочее колесо, преодолев 3700 км пути, прибыло на Верхне-Туломскую ГЭС

14 марта в Мурманскую область на Верхне-Туломскую ГЭС ПАО «ТГК-1» было доставлено новое рабочее колесо для гидроагрегата № 4.

Данное оборудование было изготовлено и испытано на дочернем предприятии российского АО «Тяжмаш» в Чехии. На автомобильном и морском транспорте рабочее колесо преодолело маршрут в 3700 км из Бланско (Чехия) через Киль (Германия) и Санкт-Петербург до поселка Верхнетуломский.

«Рабочее колесо поставляется моноблоком, это сокращает срок монтажа нового оборудования и ввода гидроагрегата в эксплуатацию. Проектом модернизации ГЭС предусмотрено увеличение мощности гидроагрегатов с сохранением типа рабочего колеса. При этом в десятки раз будет снижено количество масла за счет использования для уплотнений современных полимерных материалов», — отметил главный инженер филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Олег Тяпинов.

Проект модернизации Верхне-Туломской ГЭС включает полную поэтапную замену гидроагрегатов станции, систем регулирования, защит и автоматики. Главными задачами являются замена устаревшего оборудования и повышение эксплуатационной надежности с учетом требований к режимам работы ГЭС.