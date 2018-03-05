Новое соглашение между ММТП и администрацией Мурманска нацелено на всестороннее развитие муниципалитета

Сегодня состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией областного центра и ПАО «Мурманский морской торговый порт». В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, глава администрации заполярной столицы Андрей Сысоев и генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько.

Городскими властями проводится активная работа по привлечению крупных предприятий к участию в социально значимых проектах. Ярким примером эффективного взаимодействия администрации Мурманска и представителей бизнес-сообщества стало сотрудничество с Мурманским морским торговым портом.

– Исторически сложилось, что город-герой Мурманск идет рука об руку с торговым портом. Это современное, динамично развивающееся предприятие, дающее северянам более тысячи рабочих мест. Уверен, сегодняшняя встреча станет еще одним шагом к более тесному сотрудничеству, – подчеркнул депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

–Этот документ важен не только для предприятия, но и для города. В скором времени мурманчане смогут оценить очередные результаты нашей совместной деятельности, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Важно, что Мурманский морской торговый порт продолжает оказывать поддержку в решении социально-экономических вопросов и реализации городских проектов.

В рамках подготовки к 100-летию заполярной столицы предприятие взяло на себя работы по реконструкции сквера около Морского вокзала, в котором расположен «Памятник погибшим портовикам», и обновлению площадки возле памятника Анатолию Бредову. Ежегодно портовики принимают участие в акции «Зёленый рекорд». Предприятие активно подключилось к городской программе «Тёплое окно», в прошлом году для уборки улиц от накопившегося песка и пыли предоставило «вакуумные пылесосы». На базе гимназии № 8 по инициативе Мурманского морского торгового порта создан единственный в России профильный портовый транспортно-логистический класс.

– Предприятие и город имеют столетний фундамент взаимоотношений, это взаимодействие не останавливалось ни на минуту. Сегодня мы уделяем большое внимание развитию транспортной инфраструктуры, проектам в сфере образования и здравоохранения, обустройству комфортной городской среды. В каждой из этих областей нами уже сделаны шаги, – рассказал генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько.

Новое соглашение между Мурманским морским торговым портом и администрацией областного центра позволит сконцентрировать совместные усилия на решении насущных проблем и направить их на всестороннее развитие муниципалитета.