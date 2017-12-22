Мурманская область. Арктика22.12.17 16:40
Новогоднее чудо начинается
Череда праздничных мероприятий для маленьких мурманчан уже началась. Новогодние представления, а всего их будет 17,проходят во всех округах города.
Площадками стали школы, гимназии, учреждения дополнительного образования, Детская театральная школа, Мурманский филиал Нахимовское Военно-морское училище.
Приглашение на ёлки получили около 3000 ребят, которые учатся на «отлично» или показывают высокие результаты в творчестве и спорте, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья.
Все ребята, пришедшие на елки, кроме впечатлений от спектакля получили от Деда Мороза приятные подарки и смогли поиграть в интерактивные игры с костюмированными новогодними персонажами.
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александр
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