Новогоднее чудо начинается

Череда праздничных мероприятий для маленьких мурманчан уже началась. Новогодние представления, а всего их будет 17,проходят во всех округах города.

Площадками стали школы, гимназии, учреждения дополнительного образования, Детская театральная школа, Мурманский филиал Нахимовское Военно-морское училище.

Приглашение на ёлки получили около 3000 ребят, которые учатся на «отлично» или показывают высокие результаты в творчестве и спорте, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Все ребята, пришедшие на елки, кроме впечатлений от спектакля получили от Деда Мороза приятные подарки и смогли поиграть в интерактивные игры с костюмированными новогодними персонажами.