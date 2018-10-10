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Мурманская область. Арктика10.10.18 16:14

Новогодние и рождественские праздники в Кировске пройдут с участием великоустюгского Деда Мороза

На ближайшие новогодние праздники в Кировск приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом журналистам местных СМИ сообщил и.о. главы администрации Кировска Юрий Кузин, который является земляком «единственно верного» Деда Мороза.

- Мы откроем в Кировске полноценную резиденцию, представительство Деда Мороза, здесь будут проходить праздничные мероприятия для детей с его участием, будет работать «Почта Деда Мороза», - пообещал Юрий Кузин. - К нам приедет великоустюгский коллектив, гастролирующий по России со своей фирменной концертной программой, но в программу мы внесём коррективы с учётом местных реалий, с учётом того, что нам надо «раскручивать» Кировск.

В Кировске подготовили концепцию культурной программы на период туристического сезона с января по май. События будут интересны не только горожанам, но и гостям города. Первые мероприятия состоятся уже в январе – новогодние и рождественские праздники со 2 по 8 января пройдут с участием великоустюгского Деда Мороза.

В программе – серия эксклюзивных концертов для детей, массовые мероприятия и благотворительная акция, которую смогут посетить дети с ограниченными возможностями здоровья. На время, пока Дед Мороз гостит в Хибинах, в Кировске откроется представительство его резиденции и почты.

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