Новогодние победы «Радости»

Начало нового года для Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» из Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова началось с побед. Старшая группа ансамбля приняла участие в конкурсе «Национальная премия по народному и фольклорному танцу», который прошёл с 4 по 7 января в Санкт – Петербурге.

Члены жюри, председателем которого была Мира Михайловна Кольцова - художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Надежды Надеждиной, по итогам выступления присудили коллективу два диплома Лауреата I степени в номинациях «Русский народно-сценический танец» и «Стилизованный народный танец» и диплом Лауреата II степени в номинации «Характерный танец».

Национальная премия по народному и фольклорному танцам – не просто конкурс. Это масштабный, яркий праздник, теплая дружеская встреча людей разных поколений, посвятивших свою жизнь народному хореографическому искусству, его сохранению и развитию.

С 5 по 7 января младший состав ансамбля танца «Радость» побывали в Вологде. Здесь прошёл Российский конкурс-фестиваль «Вологодские узоры», организатором которого выступило Общественное фестивальное движение «Дети России».

Детские и молодежные коллективы из разных уголков страны показали свое мастерство в различных номинациях. Жюри конкурса высоко оценило наших юных танцоров, они награждены дипломами Лауреатов I степени в номинациях «Современный танец» и «Эстрадный танец».

Фестиваль-конкурс «Вологодские узоры» проходит уже несколько лет подряд. В этом году одним из сюрпризов для участников творческого состязания стала поездка в Великий Устюг в гости к Деду Морозу.