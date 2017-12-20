Новогодний базар в центре Мурманска

23 и 24 декабря с 12 до 18 часов в Мурманске на улице Воровского, в районе дома № 11 будет организован новогодний базар. Горожанам представят продукцию из деревьев хвойных пород: ели, сосны, лапки, букеты.

В широком ассортименте будут представлены елочные украшения, игрушки, новогодние подарки, карнавальные маски, сувениры с новогодней тематикой, продукция хвойных пород: хвойные букеты, хвойные лапы, живые ели, сосны.

Праздничная программа, посвященная открытию новогоднего базара, состоится в субботу 23 декабря 2017 года в 13 часов. Мурманчан и гостей города ждут конкурсы, розыгрыши и сюрпризы.