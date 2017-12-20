Новогодний «подарок» в колонию строгого режима не дошёл

При досмотре посетителя в исправительной колонии строгого режима № 18 пос. Мурмаши, прибывшего на длительное свидание к брату, содержащемуся в исправительном учреждении, сотрудники УФСИН России по Мурманской области обнаружили и изъяли у него пластиковую упаковку с веществом предположительно наркотического происхождения.

В колонию незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа кольского отдела полиции. Свидание отменено. Гражданин задержан. Изъятое вещество для исследования передано в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области.

В ходе экспертизы установлено, что в пластиковой упаковке находилось наркотическое средство 3-метилфентанил общей массой более 13 граммов, что является особо крупным размером, героин общей массой более 2,6 грамма и психотропное вещество амфетамин общей массой около 3 граммов.

Следователем ОМВД России по Кольскому району в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В отношении его осужденного брата возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.