«Новогодняя фантазия» - в Мурманске выбрали самую красивую витрину и ёлку

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора приняли участие в подведении итогов общегородского конкурса «Новогодняя фантазия».

– Конкурс проходит уже восьмой год подряд и стал традиционным. Радует, что предприниматели из года в год стараются придумать что-то новое в украшении витрин и фасадов, а также демонстрируют высокий уровень подготовки, – отметил Андрей Сысоев.

В этом году участники соревновались в двух номинациях: «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта потребительского рынка города Мурманска» и «Лучшая новогодняя елка». Впервые учреждены специальные призы по обеим номинациям.

– Городская администрация и правительство региона уделяют большое внимание архитектурной подсветке, украшению городов – это совместная работа. Надо, чтобы к ней максимально подключились все предприятия и организации, – подчеркнул Евгений Никора. – Я считаю, что на сегодняшний день участников немного, будем делать все, чтобы их стало больше.

Лучшими из лучших стали: в номинации «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта потребительского рынка города Мурманска» - магазин головных уборов «Онегин»; магазин цветов «Botanika»; гостиница «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

Специальный приз достался мастерской декора и флористики «Черника».

В номинации «Лучшая новогодняя ёлка»: магазин «Котофей»; радиостанция «POWER Хит Радио»; мастерская декора «LOOK in DECOR».

Специальный приз достался ресторану быстрого питания «Макдоналдс».