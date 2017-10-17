Новости фестиваля «Юные инженеры Арктики»

Третий год региональный фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» объединяет юных исследователей и инженеров Мурманской области. Программу фестиваля 7 октября 2017 года открыли чемпионат Мурманской области по авиамодельному спорту в Апатитах и заочный конкурс «Робототехник» по легоконструированию и робототехнике в МОУ СОШ № 289 ЗАТО г. Заозерск.

В ЗАТО Александровск состоялись муниципальные научно-практические конференции «С мечтой о будущем» и «Золотой росток». Учебная сессия школы одаренных детей «А-Элита» по направлению «Информатика» собрала лидеров олимпиадного движения на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

13 октября 2017 года в ЗАТО Видяево в МБДОУ №1 «Солнышко» состоялись занятие по легоконструированию для дошкольников, в школе поселка Видяево прошел роботурнир между учащимися 7-8 классов и занятие в рамках внеурочной деятельности «Робототехника» по сборке и программированию роботов животных, а на площадке МБОО ДО «Олимп» прошли показательные выступления обучающихся объединения «Картинг».

С 12 по 13 октября 2017 года юные инженеры собрались в Мурманске на фестивале «РОБОАРКТИКА 2017» Открытие сезона».

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» с 16 по 18 октября 2017 года состоятся Инженерно-конструкторский квест «Работай в Арктике!» и областная дистанционная олимпиада по программированию (с 16 по 18 октября 2017 года), олимпиада по электронике и радиоконструированию (18 октября 2017 года).

Для участия в региональном турнире по робототехнике 17-18 октября 2017 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» соберутся более 200 учащихся Мурманской области из 12 муниципалитетов.

17 октября 2017 года в 12.00. состоялось знаковое для региона событие – торжественное открытие Мурманского детского технопарка «Кванториум».