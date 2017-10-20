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Мурманская область. Арктика20.10.17 17:11

Новости фестиваля «Юные инженеры Арктики»

Продолжается региональный фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» (далее – Фестиваль), мероприятия которого проходят на площадках сразу нескольких муниципалитетов области, в том числе и в образовательных организациях города Апатиты.

Вторую фестивальную неделю в Апатитах открыла выставка «Природа. Фантазия. Творчество». На выставке представлено более двухсот работ коллективов Дома детского творчества и школ города.

17 октября 2017 года 6 команд из городов Апатиты и Кировск приняли участие в ЛЕГО-турнире для дошкольников «РОБОТёнок» в МБДОУ № 58 города Апатиты. Все команды показали прекрасную подготовку и великолепно справились со сложными заданиями турнира.

В этот же день 7 команд учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций города участвовали в интеллектуальной игре брейн-ринг на тему «Россия, устремленная в будущее: инженерные профессии», организованной  гимназией № 1.

В рамках Фестиваля для старшеклассников и педагогов школ города состоялись мастер-класс «Подготовка учащихся к соревнованиям  JuniorSkills в компетенции «Интернет вещей» на базе МБОУ СОШ № 5 и открытые занятия лаборатории по программе JuniorSkills «Химический эксперимент» в МБОУ СОШ № 15.

18 октября 2017 года школа № 15 открыла двери STA-студии, где был проведен мастер-класс «Кейс-технологии в проектной деятельности», а в гимназии № 1 собрались обучающиеся 10-11 классов на ознакомительную лекцию «Оператор генных трансформаций».

Мероприятия регионального фестиваля «Юные инженеры Арктики» в городе Апатиты продлятся до 21 октября 2017 года.

С полной программой фестиваля можно познакомиться здесь.

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