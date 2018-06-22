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Мурманская область. Арктика22.06.18 09:10

Новоземельская экспедиция Северного флота достигла пролива Маточкин Шар

Экспедиционный отряд Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля, достиг самой северной точки своего маршрута — пролива Маточкин Шар. За две недели экспедиции в тяжелейших условиях арктического бездорожья североморцы прошли более 600 километров.

На побережье пролива Маточкин Шар военнослужащие отряда исследовали остатки зимовья одного из первопроходцев Новой Земли Петра Кузьмича Пахтусова, которое было обустроено им в 1834-1835 годах.

На кратковременный отдых перед обратной дорогой до посёлка Рогачёво отряд расположился в одной из воинских частей Центрального полигона Российской Федерации. Здесь же состоялся самый северный в нашей стране товарищеский футбольный матч, который военнослужащие провели в поддержку сборной России по футболу на чемпионате мира. Со счётом 4:2 победу одержала команда Северного флота.

Кроме футбольного матча, участники экспедиционного отряда провели обслуживание техники, пополнение запасов топлива, выстирали обмундирование.

Основную задачу экспедиции североморцы выполнили. Их возвращение пройдёт уже по проторенному, но не менее лёгкому, учитывая усилившееся таяние снегов, маршруту. Эстафету экспедиционной деятельности примет второй отряд Комплексной экспедиции, который уже завершает непосредственную подготовку к выполнению задач в заливах Южного острова Новой Земли при поддержке Русского географического общества.

 

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