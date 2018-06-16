Новоземельская экспедиция Северного флота подготовила для эвакуации в музей Северного флота останки гидросамолёта времён Великой Отечественной войны

Экспедиционный отряд Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля, добрался до полярной станции Малые Кармакулы, расположенной на побережье Баренцева моря. Переход по острову от Карского до Баренцева моря занял три дня.

Всего с начала экспедиции североморцы преодолели более 400 километров по труднопроходимой арктической местности – половину от запланированного пути. Впервые подразделение береговых войск Северного флота на штатных вездеходах «Витязь» выполнило задачу там, где ранее только первопроходцы XIX века сумели пересечь Южный остров на лёгких собачьих упряжках.

Современным покорителям новоземельской целины пришли на помощь новые технологии. Максимально облегчить условия перехода помогло 3D моделирование маршрута движения с использованием пакета прикладных программ поступающих на снабжения геоинформационных систем. Маршрут выбирался таким образом, чтобы свести к минимуму резкие перепады высот, а также форсирования рек в каньонах.

Перед форсированием реки Домашняя личный состав получил навыки устранения технической неисправности с использованием запасных частей в полевых условиях. Военнослужащие провели тренировку по замене вышедшей из строя гусеницы вездехода.

Как сообщает пресс-служба СФ, полярная станция Малые Кармакулы – старейшее поселение Новой Земли, основанное в 1877 году морским офицером Евстафием Тягиным. Он же, во время зимовки в 1878-79 годах, первым выполнил годичные метеорологические наблюдения. Долгое время Малые Кармакулы были базой для различных научных экспедиций. Маршруты двух из них исследованы Комплексной экспедицией Северного флота.

Во время Великой Отечественной войны этот далекий от линии фронта населенный пункт тоже принял участие в боевых действиях. 26 июля 1942 года немецкая подводная лодка U-601 расстреляла из артиллерийского орудия береговые строения и уничтожила два советских гидросамолёта.

Личный состав экспедиционного отряда отдал воинские почести погибшим и похороненным здесь советским воинам, а также подготовил для эвакуации в музей Северного флота останки гидросамолёта.