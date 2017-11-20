Новую методику оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти надо «прикинуть на себя»
Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун напомнила, что на прошлой неделе президент РФ подписал Указ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». В перечне показателей для оценки эффективности – 24 пункта, и в основном это факторы качества жизни граждан, подчеркнула Марина Ковтун.
В частности, глава региона обратила особое внимание на пункт «Качество и доступность услуг ЖКХ» – в него, в том числе, входят такие показатели, как количество дней с нарушением водо- и теплоснабжения, отношение расходов на оплату ЖКУ к «потребительской корзине», доля нормативно очищенных сточных вод.
«Недоработки и местных властей, и управляющих компаний, и ресурсоснабжающих организаций будут отражаться на оценке деятельности органов исполнительной власти и в целом на репутации всей области. Одним словом, коллеги, мы с вами отвечаем за все, что происходит в области. И кивать на разграничение полномочий больше не получится», – сказала Марина Ковтун.
Глава региона особо подчеркнула, что с учетом новых требований возрастет и спрос с руководства муниципалитетов. Методики расчёта эффективности деятельности органов исполнительной власти будут готовы до 1 декабря 2018. Марина Ковтун призвала руководителей региональных ведомств и глав муниципалитетов внимательно изучить текст указа и «прикинуть его на себя», чтобы за предстоящий год научиться работать в новых условиях.