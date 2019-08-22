Новую промышленную стиральную машину запускают в торговом порту

Документы и деньги, болты и гайки, ключи от автомобилей и плоскогубцы находят работники комплекса социально-бытового обеспечения (КСБО) АО «Мурманский морской торговый порт» в момент приёмки спецодежды для плановых стирок у работников предприятия.

Как и в любой стиральной машине, посторонние предметы могут вывести её из строя, но бдительные работницы портовой прачечной внимательно перепроверяют забывчивых коллег и возвращают оставленные в карманах вещи их владельцам.

Решать подобные нештатные проблемы работникам комплексе в ближайшее время будет легче. В их распоряжение поступила новая промышленная стиральная машина. В настоящее время техника уже установлена и вскоре будет введена в эксплуатацию.

КСБО – одно из тех подразделений порта, которое позволяет создавать достойные условия труда для каждого портовика. Именно здесь специальная одежда, в которой трудятся работники ММТП, а также вещи из общежития, турбазы и офисных помещений предприятия, пройдя через стиральную машину, сушильное помещение, гладильный аппарат, швейные машинки и, самое главное, через бережные руки работниц комплекса социально-бытового обеспечения предприятия, вновь становятся чистыми и аккуратными.

«Новая машина – высокопроизводительная. Она рассчитана на 35 килограммов загрузки. А значит, мы сможем использовать технику более эффективно», - пояснила начальник комплекса социально-бытового обеспечения АО «Мурманский морской торговый порт» Ирина Гречишникова.

А ещё коллеги из КСБО напоминают, что новая техника, конечно, имеет высокую степень защиты от посторонних предметов, но все-таки будет лучше, если и владельцы заранее позаботятся о своем имуществе.